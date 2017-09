Le Groupe CANAL+ lance en France Novelas TV. (Ruby, Terra Nostra, Terre de passion...).

Le Groupe CANAL+ lance en France sa chaîne Novelas TV, première chaîne française 100% dédiée au genre particulièrement populaire des telenovelas.

"Novelas TV propose une programmation unique des plus grands feuilletons provenant des plus importants producteurs du genre comme Telemundo, Televisa, Globo ou encore TV Azteca. Au total, plus de 1000 nouveaux épisodes par an. Editée par THEMA, filiale à 100% du Groupe CANAL+, cette chaîne déjà distribuée en Outre-mer et en Afrique, rencontre un succès phénoménal. Elle est numéro 1 en Afrique francophone sur l’ensemble de la population toutes cibles confondues. La chaîne sera disponible dans l’offre Essentiel Famille de CANAL via le satellite, l’OTT, les réseaux mobiles ainsi que via la fibre/ADSL chez tous les opérateurs (Orange, Bouygues, SFR et Free). Novelas TV est également comprise dans l’offre TV by CANAL chez FREE et l’offre Famille by CANAL chez ORANGE."

Dès le 26 septembre, les téléspectateurs pourront profiter de séries comme : L’ivresse de l’Amour, Rubi, Amour à Manhattan et Gavilanes avant de découvrir en octobre chaque jour un nouvel épisode de Terra Nostra.

Terra Nostra, dès le 9 octobre : Au 19e siècle, des centaines d'immigrants quittent l'Italie dans l'espoir de refaire une nouvelle vie à l'étranger. A bord d'un bateau deux jeunes amants, Giuliana et Mateo s'aiment d'un amour passionné. Mais arrivés à destination, leur amour se déchire quand ils sont forcés d'emprunter des chemins séparés...

Une question d’honneur, à partir du 16 octobre : Zeliha, une mère de famille, emménage avec son mari Hasan et leurs deux fils Yigit et Emir, à Istanbul. Hasan décide d’ouvrir une bijouterie avec l’aide de Sadullah, un homme très influent mais un jour après l’ouverture, la boutique est cambriolée et Hasan perd tout. Dans l’incapacité de rembourser sa dette, le père de famille se suicide. Suite à cet événement tragique, les deux frères décident de venger la mort de leur père chacun à leur manière. Yigit cherche à se venger sans se soucier de la loi, tandis qu’Emir, lui, va utiliser les voies légales pour rétablir la justice.

Santa Diabla, à partir du 27 octobre : L'héroïne de la série est Santa Martinez, femme en colère dont le mari a été assassiné par ses employeurs, l'impitoyable famille Cano. Mais alors que son implacable mission de détruire un à un les membres de cette famille maléfique avance, des sentiments imprévus viennent se mettre sur sa route...

Terre de Passion, à partir du 30 octobre : Terre de passions relate la quête de vengeance des frères Gallardo, des hommes humbles et courageux, contre la très riche et puissante famille del Junco.