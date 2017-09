Le magazine Story Séries fait son arrivée ce lundi 11 septembre.

Chaque lundi à 20h40, dès ce 11 septembre, un nouveau programme court est à découvrir : Story Séries.

Produit par Black Dynamite Production et présenté par Charlotte Blum, le magazine décortiquera au fil des semaines de nouvelles séries. Programmation sur la chaîne OCS City.

Ce lundi, direction New York pour une véritable genèse du porno des années 70 à la décou- verte de The Deuce, la dernière superproduction de David Simon. Entretiens avec James Franco et Maggie Gyllenhaal.

Puis retour à Paris où Abdel Raouf Dafri, scénariste du invité du Festival de Deauville, Marc Prophète, nous témoignera de son Webb et Jennifer Lawrence.