Le mea culpa de Laurent Baffie ce samedi dans Salut les terriens (vidéo).

Ci-dessous, une séquence diffusée ce samedi soir, lors de Salut les terriens sur C8. Laurent Baffie, en camisole, vient s'excuser suite à "l'affaire de la jupe". Avec humour évidemment.

Le sniper s'excuse d'avoir touché la jupe de Nolwenn Leroy, "c'est pas bien, je le sais, je l'ai expliqué à mes enfants et je l'ai fait quand même. Du coup, j'ai consulté et le psy m'a conseillé ce petit vêtement mi-saison...Qui va m'empêcher de faire pas mal de conneries".

Plus sérieusement, Baffie s'excuse auprès de Nolwenn : "La pauvre, elle est venue défendre un album formidable et on ne lui parle que de ça".