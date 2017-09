Le milliard de dollars de recettes pour Moi, moche et méchant 3.

Avec 5.4 millions de spectateurs, Moi, moche et méchant 3 a de très fortes chances d'être le plus gros succès en salles en France cette année 2017. Sauf énorme performance de Star Wars VIII dans la seconde quinzaine de décembre.

Le film d'animation cumulait à la fin du week-end près de 995 millions de dollars de recettes mondiales. Dont 258 millions en Amérique du Nord.

Despicable me 3 intègrera le top 30 des plus gros succès commerciaux si le résultat final dépasse un milliard et cinq millions de $ de recettes. Le volet précédent avait cumulé 971 millions de recettes en 2013 ; et le volet 1 s'était "contenté" de 543 millions en 2010.

Concernant les records de recettes pour un film d'animation, Frozen est en tête avec 1 milliard 277 millions de dollars ; Minions suit avec 1 milliard 159 millions ; Toy Story 3 est 3ème avec 1 milliard 67 millions.