Le palmarès du festival de cinéma de Deauville 2017.

La 43ème édition du Festival du film américain de Deauville ce termine ce week-end. Près d'une quinzaine de films étaient en compétition.

Le jury présidé par Michel Hazanavicius comptait aussi dans ses rangs Emmanuelle. Devos, Benjamin Biolay, Eric Lartigau, Charlotte Le Bon, entre autres.

L'an dernier, le Grand Prix avait été décerné à Brooklyn Village, de Ira Sachs.

Grand Prix :THE RIDER de Chloé Zhao Brady, un jeune cow-boy, entraîneur de chevaux et étoile montante du rodéo, voit sa vie basculer après un tragique accident de rodéo. On lui annonce alors qu'il ne pourra plus jamais faire d'équitation. De retour chez lui, il est confronté au vide qu'est devenue sa vie : celle d'un cow-boy qui ne peut désormais ni faire de rodéo ni même monter à cheval. Pour reprendre son destin en mains, Brady se lance alors dans une quête identitaire en cherchant à comprendre ce que c'est vraiment qu'être un homme au cœur même de l'Amérique.

Prix du jury : BROOKLYN YIDDISH de Joshua Z. Weinstein. À Borough Park, le quartier juif ultraorthodoxe de Brooklyn. Suite au décès de son épouse, Menashé, un modeste employé d'une épicerie de quartier, tente difficilement de joindre les deux bouts et de se battre pour obtenir la garde de leur jeune fils, Ruben. La tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Quand le grand rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils, Menashé saisit cette occasion pour prouver qu'il peut être un bon père tout en respectant les règles religieuses de sa communauté.

Prix du jury / Prix de la révélation / Prix de la critique internaitonale : A GHOST STORY de David Lowery. Un homme décède et son esprit, recouvert d'un drap blanc, revient hanter le pavillon de banlieue de son épouse éplorée, afin de tenter de la consoler. Mais il se rend vite compte qu'il n'a plus aucune emprise sur le monde qui l'entoure, qu'il ne peut être désormais que le témoin passif du temps qui passe, comme passe la vie de celle qu'il a tant aimée. Fantôme errant confronté aux questions profondes et ineffables du sens de la vie, il entreprend alors un voyage cosmique à travers la mémoire et à travers l'histoire.