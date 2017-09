Le Prime de Secret Story ce jeudi : surprise pour un couple, interview de Makao et premier éliminé.

Sérieuses difficultés pour la quotidienne de Secret Story en avant-soirée sur NT1, les audiences étant en baisse très sensible mardi et surtout mercredi. De quoi laisser planer le doute sur un succès du premier Prime ce jeudi 7 septembre...

Au sommaire de ce rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand, en direct :

- Les habitants auront une dernière tentative pour ouvrir la porte de la maison voisine et ainsi percer le mystère de la maison. En effet, tout au long de la semaine, Julie, Charles et Jordan, qui ont reçu une mission secrète exceptionnelle de La Voix, faire croire qu'il y a d'autres habitants dans une deuxième maison, ont mis en place différentes stratégies pour ne pas être démasqués. Si les autres candidats découvrent la bonne combinaison, Julie, Charles et Jordan seront alors nominés. En revanche, si les habitants échouent dans leurs tentatives, ils seront immunisés et ce sont leurs camarades qui seront nominés. Les habitants trouveront-ils la bonne combinaison des rouages ? Arriveront-ils à ouvrir la porte de la maison voisine ? Julie, Charles et Jordan réussiront-ils leur mission ?

- Makao sera en direct du confessionnal. Il nous dira tout sur son secret. Comment Makao a-t-il vécu sa première semaine au sein du Campus des Secrets ? Quel secret cache-t-il aux habitants ?

- La voix réserve une surprise de taille à l’un des couples de la maison… Est-ce Kamila et Noré ou Charlène et Benoît qui recevront un nouveau défi de La Voix ?

- Retour en images sur la première semaine des habitants du Campus des Secrets. Tanya et Alain vont-ils réussir leur mission faux couple ? Kamila et Benoît arriveront-ils à faire croire à une idylle naissante ? Et bien sûr des enquêtes, des dilemmes et la sortie du premier candidat.

Crédit photo ® Anthony Ghnassia