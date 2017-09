Le sommaire complet de l'émission médias Le Tube ce samedi.

Ce week-end, samedi 9 septembre à 12h45 sur Canal+, pour ouvrir Le Tube, une nouvelle rubrique : Les Idées Fixes, qui propose de découvrir 3 des informations marquantes de la semaine médiatique, et parmi elles le lancement du 20H d'Anne-Sophie Lapix sur France 2.

Premier invité d'Isabelle Ithurburu, Alex Vizorek, "le nouveau terrien du samedi". Déjà présent tous les après-midis sur France Inter dans "Par Jupiter !" et une fois par semaine dans la matinale de Léa Salamé et Nicolas Demorand, il œuvre désormais aussi chaque samedi sur C8 dans "Salut Les Terriens" chez Thierry Ardisson.

Une nouvelle saison à la tête des "Grosses Têtes" sur RTL et d'"On n'est pas couché" sur France 2, l'arrivée des "Enfants de la télé" dimanche dernier sur France 2... c'est une rentrée très chargée pour Laurent Ruquier qui s'installe ensuite sur le plateau du Tube pour répondre aux questions d'Isabelle Ithurburu.

La Story du Tube s'intéresse à la révolution Snapchat. Aux États-Unis, de plus en plus de chaînes de télévision mettent leur contenu sur Snapchat et CNN propose même un JT spécialement conçu pour cette application. Comment Snapchat veut révolutionner la TV ? Un sujet de Jawar Nadi.

L’Enquête du Tube porte sur Emmanuel Macron, la bataille perdue contre les médias. En mai dernier, Emmanuel Macron inaugurait une présidence "jupitérienne" et tentait de changer son rapport avec les journalistes. Après une chute vertigineuse dans les sondages, le président a dû revoir sa copie. Emmanuel Macron et les médias, le bras de fer est-il perdu d'avance ? Une enquête signée Antoine Ly.

Nouvelle rubrique également : Ouh La La de Marc Dérian et Aurélien Michon, sur la vie des gens célèbres ou presque dans les médias.

