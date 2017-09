Le synopsis et le casting de la future série Charon diffusée sur France 2.

Depuis le début de semaine et jusqu'à Noël, tournage à Calais, Dunkerque et ses environs des six épisodes (format 52') de la série Charon. Destinée à France 2.

Suite à une opération de police qui a mal tourné, Samuel Kepler, un flic à la santé mentale chancelante, est mis au vert au commissariat de Calais où il tente de se reconstruire avec sa femme Anne et leur fille Marion.

Affecté à un simple travail de bureau, Kepler pense tenir ses démons à distance. Mais une mort va tout bouleverser. Le corps d'une jeune fille est retrouvé sur le terrain de l’ancienne jungle de Calais ... celui de Lucie Martel, une lycéenne qui lui rappelle sa propre fille. Poussé par sa hiérarchie, Kepler va devoir faire ce qu'il craignait le plus : enquêter à nouveau et retourner sur le terrain, au milieu de la souffrance des migrants. Pour trouver le tueur, il doit faire équipe avec Alice Haddad, une jeune flic locale qui va être son guide et le témoin inquiet de sa chute.

Charon, indique France 2, est une série où le mystère porte autant sur l'identité du tueur que sur celle de Kepler, ce flic qui va devoir enquêter sur lui-même et se révéler aux autres pour résoudre son affaire.

Avec : Marc Lavoine (Samuel Kepler), Sofia Essaïdi (Alice Hadad), Isabelle Renauld (Catherine Hadad), Elodie Navarre (Anne Kepler), Serge Riaboukine (Commissaire Nobre), Cyril Lecomte (Batista), Stéphan Guerin-Tillié (Antoine Metzger), Alain Figlarz (Joab), Hervé Mpampati (Nasih), Yasmine Lavoine (Marion Kepler), Eric Savin (Laurent Martel), Anne Azoulay (Elodie Martel), Antoine Basler (Stéphane Leroy).

Réalisation Frédéric Schoendoerffer.

Scénario Yoann Legave, Jean-Yves Arnaud.