Les braconniers du Mozambique : document ce mardi sur 13ème Rue.

La chaîne 13ème Rue propose ce mardi à 22h55 le quatrième et dernier volet de la saison 2 de Caméléon. Une série documentaire avec Sebastian Perez Pezzani, produite par Capa.

Rappel du concept : Sebastian Perez Pezzani vit en immersion avec ceux qui l’accueillent dans quelques-uns des lieux les plus sombres et dangereux de la planète. Après avoir vécu dans la « ville-prison » de Palmasola en Bolivie, auprès des mineurs d’or sauvage aux Philippines, ou encore avec les légistes du Salvador, notre reporter revient pour nous faire partager ses nouvelles expériences, au péril de sa vie.

Ce 19 septembre : Les braconniers du Mozambique.

Le parc national du Limpopo au Mozambique abrite plusieurs espèces animales dont les « Big Five » de la faune africaine. Depuis sa création en 2001, le parc est le point de mire de nombreux braconniers. En l’espace de 10 ans, plus de la moitié des animaux ont été tués par des braconniers afin de revendre les défenses d’éléphants et les cornes de rhinocéros.

Lors d’une rencontre inédite, Sebastian Perez Pezzani échangera avec un braconnier repenti, qui lui révèle l’ampleur de ce trafic : un kilo d’ivoire est estimé à 6000 euros tandis qu’une corne de rhinocéros complète peut atteindre la somme de 65 000 euros.

Pour lutter contre ce fléau, une unité spéciale anti- braconnage a été créée afin d’endiguer le trafic. Patrouilles, check-point et embuscades, Sebastian Perez Pezzani prend part à toutes les missions de ces protecteurs d’animaux.