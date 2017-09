Les caméras de NT1 ont partagé le quotidien hors norme de familles XXL (jusqu'à 16 enfants).

Produit par TF1 Production et Cartel Presse, diffusé le mardi 26 septembre à 21 heures sur NT1.

6, 9 et même 16 enfants ! Pendant plusieurs semaines, les caméras de NT1 ont partagé le quotidien hors norme de ces familles XXL !

La France compte 1,5 millions de familles nombreuses. Des familles qui ont au moins 3 enfants mais quand il y en a 2, 3 ou même 5 fois plus, le quotidien n’est jamais de tout repos. Repas, logement, vacances, budget... la moindre activité quotidienne devient rapidement une aventure quand cela ne vire pas au casse-tête !

"Nous découvrirons 4 de ces incroyables tribus : À commencer par l’une des plus grandes familles de France : Virginie, Philippe et leurs 16 enfants ! Pour s’en sortir, la maman a mis en place une organisation hors norme. Mais c’est loin d’être facile tous les jours. À Bourges, Olivier et Soukhdavone, eux aussi, ne vivent que pour leurs 8 enfants. Même s’ils ne roulent pas sur l’or, ils sacrifient tout pour que chacun vive sa passion. Résultat, des journées à 100 à l’heure. Pour les remercier, leurs enfants vont leur organiser en secret un anniversaire de mariage surprise ! Non loin, à Limoges, Philippe et Sophie ont un rêve : partir en voyage avec leurs 6 enfants. Avec seulement 1000 euros de budget, le défi n’est pas facile à relever. Les familles nombreuses ne sont à jamais à court d’idées pour réaliser l’impossible. Enfin, en Normandie, Johanna. une jeune femme déjà maman de 6 enfants, vient d’avoir des triplés. Pour la première fois, la tribu a décidé de partir se détendre au camping. Avec 9 enfants dont 3 bébés, la semaine s’annonce à haut-risque ! Comment ces supers-mamans et papas s’en sortent-ils ? Quel sont leurs secrets pour gérer au mieux les courses, les repas ou encore les vacances ?"