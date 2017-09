Les copains d'abord en Bretagne, le samedi 23 septembre sur France 2.

Nouvelle édition de l’émission Les copains d'abord le samedi 23 septembre à 21 heures sur France 2.

La joyeuse bande d’artistes se retrouve autour de Nolwenn Leroy, Christophe Willem et de l’humoriste Chantal Ladesou pour interpréter les tubes du répertoire celte et breton, les grandes chansons qui célèbrent le voyage et la mer et aussi les singles des artistes présents.

Avec : Nolwenn Leroy, Alan Stivell, le Bagad de Lann Bihoué, Calogero, Christophe Willem, Julien Clerc, Julien Doré, Claudio Capéo, Slimane, Kids United, Amir, Tri Yann, Gauvain Sers, Bigflo & Oli, BB Brunes, Soldat Louis, Yvan Cassar, les Marins d’Iroise, Evan & Marco, Raphaël, Dan Ar Braz, Miossec, Boulevard des Airs, Clarisse Lavanant, Natasha St Pier, Cécile Corbel, le Celtic Social Club, Gilles Servat, Rozen Talec…

C’est dans la magnifique cité de Quimper que les Copains d’Abord se sont réunis le 5 juillet dernier devant une foule immense.

Crédit photo © Prod