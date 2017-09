Les enfants de l'ombre : document diffusé à 13h15 ce dimanche.

Un document de Lionel Feuerstein, Benjamine Jeunehomme et Anthony Santoro, proposé à 13h15 ce dimanche 3 septembre sur France 2.

A Paris ou à Lyon, certaines œuvres d'adoption privées auraient profité, de 1940 jusqu'aux années soixante-dix, de la faiblesse de jeunes mères pour leur enlever leurs enfants et les placer dans des familles de la haute société, souvent contre de l'argent.

Après les récentes affaires d'adoptions forcées en Irlande, en Belgique ou en Australie, la France est-elle sur le point de découvrir ses propres errements ? Des jeunes femmes accouchaient discrètement avant d'abandonner leur enfant à l’institution censée les abriter. Elle se chargeait au contraire de le faire adopter très rapidement. La plupart des mères fuyaient le scandale familial d'un enfant né hors mariage, ne pouvaient pas avoir recours à un avortement, considéré alors comme un crime, ou se trouvaient tout simplement sans ressources.

Le magazine "13h15 le dimanche" est parti à la rencontre de celles et ceux qui essaient, envers et contre tout, de reconstituer leur histoire personnelle… Pour répondre à la question existentielle de leur origine, renouer le fil coupé avec une maman que la vie a contrainte à se séparer de son enfant. Et pour la plupart, elles ne le reverront jamais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une fondation française réputée a même pratiqué une sélection génétique de ses pupilles avant de les confier à de riches parents adoptifs…

Depuis dix ans, Patricia Fagué, ancienne enquêtrice pour l'émission de télévision « Perdu de vue », essaie de faire éclater ce scandale. L'équipe de ce reportage a suivi avec elle des pistes ouvertes en France et aux Etats-Unis...