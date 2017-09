Les Enfants de la Télé font leur retour sur France 2 ce dimanche.

Dès ce dimanche 3 septembre à 14h20 (format 70 minutes).

Après une longue parenthèse sur TF1 avec Arthur, l'émission « Les Enfants de la Télé » fait son grand retour sur la chaîne qui l’a vu naître en 1994.

Chaque dimanche, Laurent Ruquier fera vivre aux téléspectateurs et aux personnalités présentes sur le plateau, un moment convivial autour de l’actualité artistique, culturelle et télévisuelle.

"Véritable fil rouge du programme, les invités partagent leur actualité mais aussi leur vie cathodique et personnelle avec générosité, telle une dédicace aux téléspectateurs. Les programmes cultes, les fameuses casseroles mais aussi l’actualité marquante, les images du web, les happenings et jeux thématisés « culture télé » les souvenirs de nos invités, les lives musicaux autant de rendez-vous qui font de cette émission une parenthèse divertissante et indispensable parce que nous sommes tous des « Enfants de la télé » ! "

Production EndemolShine France.