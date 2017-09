Les équipes d’Enquête Exclusive autorisées à partager le quotidien de la brigade des mineurs à Lille.

Un documentaire de Mélanie Van Der Ende, présenté par Bernard de La Villardière le dimanche 8 octobre à 23 heures sur M6.

Lille-Sud, le plus grand commissariat de France, abrite une unité spéciale : la brigade des mineurs. Chaque jour, les policiers de cette brigade à part viennent au secours d’enfants et d’adolescents victimes de maltraitance. Violences physiques, agressions sexuelles, viols, prostitution de mineurs... Au total, la brigade des mineurs de Lille traite 800 dossiers par an.

Pendant six mois, les équipes d’Enquête Exclusive ont exceptionnellement été autorisées à partager le quotidien de la brigade.

Pour ces policiers, une obsession : protéger les enfants victimes. Face à des cas émotionnellement difficiles, parfois à la limite de l’insupportable, il leur faut être solide et bien préparé pour rester à l’écoute, libérer la parole de l’enfant et ne jamais renoncer.

Ces policiers ressemblent aux héros de « Polisse », le film de Maïwenn. Mais là, ce n’est pas de la fiction... Parmi eux, Pascal, 43 ans, un enquêteur hors pair. Ce qu’il cherche avant tout, c’est apporter une réponse aux enfants qui ont peur de se confier. Avec les enfants, savoir briser la loi du silence, c’est déjà résoudre une partie de l’affaire. Valérie, la nouvelle recrue, découvre cet univers particulièrement éprouvant. Va-t-elle parvenir à s’intégrer dans ce service ? Sera-t-elle psychologiquement à la hauteur et tiendra-t-elle le choc ? Il y aussi Alexandra, enquêtrice hors pair et mère d’un petit garçon. Comment la jeune femme gère-t-elle cet équilibre fragile entre réalité du terrain et vie familiale ? Dans les bureaux de la brigade, un espace a été créé par le groupe. Chaque policier y a mis un peu de son histoire. Les jouets appartenaient à leurs enfants. C’est la salle de jeux. Un lieu indispensable pour accueillir leurs jeunes victimes et tenter de les mettre à l’aise.

Une immersion très forte et inédite au cœur de la brigade des mineurs de Lille.