A compter de la semaine prochaine, lundi 11 septembre, Les Indés Radios deviennent partenaires de la matinale de Public Sénat : Le Journal des Territoires et Territoires d’infos animée par Cyril Viguier et di usée en direct du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30.

Fort de ses 131 radios locales et thématiques, le groupement Les Indés Radios constitue un relais puissant pour Territoires d’infos, le seul rendez-vous qui traite de sujets nationaux sous l’angle de leur impact local et territorial. Dans ce cadre, des millions d’auditeurs potentiels pourront bénéficier de la matinale de Public Sénat, en partie ou en intégralité.

« Nous sommes très heureux d’être partenaires de la matinale de Public Sénat, un rendez-vous à la fois exigeant et de proximité. Ce partenariat avec une émission qui part du point de vue des territoires résonne pour nous comme une évidence. Nous avons avec Public Sénat de nombreux points communs à commencer par cette prise en compte de la dimension territoriale de l’information et de la relation avec nos différents publics », souligne Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios.

« Après avoir noué des relations fortes avec la Presse Quotidienne Régionale et les télévisions locales, Public Sénat franchit une étape supplémentaire grâce à ce partenariat inédit avec Les Indés Radios, qui regroupent 131 radios indépendantes opérant dans toute la France. C’est une nouvelle occasion d’élargir l’exposition de notre matinale et de renforcer son ancrage territorial. Il s’agit pour nous d’un développement logique et cohérent, porteur de fortes synergies », indique Emmanuel Kessler, PDG de Public Sénat.