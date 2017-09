Les inédits de la série Magellan dès le samedi 7 octobre sur France 3.

Retour de Magellan le samedi 7 octobre à 20h55 sur la chaîne France 3. Une fiction policière qui fonctionne bien : 4,4 millions de téléspectateurs en moyenne pour 18,8 % de part d'audience la saison dernière, un record depuis la création de la série.

Dans l'épisode « Pour ma fille », diffusé le 7 octobre, Saignac est une nouvelle fois le théâtre d’un sombre événement : le meurtre d'un notable de la ville.

Philippe Vermont, brillant avocat d’affaires et président du Charity Club, est retrouvé assassiné alors qu’il venait d’encaisser la recette d’une soirée caritative. Un mobile un peu trop simpliste pour Magellan qui élimine rapidement la piste du cambriolage qui a mal tourné à la faveur d’une plus sombre et complexe histoire de vengeance familiale… Épaulé de son adjointe, l’efficace Selma (Selma Kouchy), Magellan va mettre chaque suspect face à ses contradictions pour que la vérité éclate.

Réalisé par Lionel Chatton. Scénario et adaptation de Stéphane Pannetier et Eric Prungnaud .

Avec Jacques Spiesser (Simon Magellan), Selma Kouchy (Selma Berrayah), Nathalie Besançon (Florence Higel), Bernard Alane (Paul Gavrillac), Marie de Stefano (Cordélia), Hélène de Saint Père (Agathe Fremaut), Bruno Slagmulder (Eric Danval) ...

Crédit photo © JLA Production.