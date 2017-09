Les inédits de Top Gear UK, avec Matt LeBlanc, dès le 11 octobre sur RMC Découverte.

Mercredi 11 octobre en première partie de soirée sur RMC Découverte : Matt LeBlanc, Chris Harris et Rory Reid sont de retour avec de nouvelles cascades, de nouveaux invités et de nouvelles destinations au bout du monde, mais une chose ne change pas : le Stig. Sans lui, Top Gear ne serait pas Top Gear !

20 h50 : Matt LeBlanc, Chris Harris et Rory Reid traversent le Kazakhstan dans 3 voitures à haut kilométrage: une Mercedes, une Volvo et un taxi londonien qui af chent chacune plus de 770 000 kilomètres au compteur, soit deux fois la distance de la Terre à la Lune. Sur le circuit de Daytona en Floride, Chris teste une voiture réservée à un petit nombre de clients fidèles de la marque: l'étonnante et ultra-exclusive Ferrari FXX K. L'invité du jour, l'acteur britannique James McAvoy de la saga X-Men, conduit la nouvelle voiture Top Gear sur leur célèbre piste d'essai.

21h55 : Matt LeBlanc et Chris Harris embarquent au volant d'une des dernières supercars cabriolets des maisons Lamborghini de Porsche, la Lamborghini Huracán Spyder et la Porsche 911 Turbo S Cabriolet. Les voici en direction des États-Unis pour un road trip reliant les déserts brûlants de Californie aux montagnes enneigées de la Sierra Nevada. En chemin, leurs bolides seront soumis à des défis en fonction de chaque saison de l'année. De retour sur la piste de Top Gear, l'acteur britannique David Tennant rejoint les hôtes du studio pour voir à quelle vitesse il était dans la GT86, tandis que Rory Reid lance un défi insensé à Chris: traverser un mur avec une Alfa Romeo Giulia.