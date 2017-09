Les invités de C l'hebdo avec Ali Baddou ce samedi sur France 5.

Samedi 2 septembre à 19 heures (rediff dimanche midi) sur France 5, avec Ali Baddou : C l'hebdo.

Toujours en présence de Jean-Michel Aphatie (L'édito), Antoine Genton (Le palmarès) et Éva Roque (le plateau télé), l’émission accueille cette saison : Émilie Tran Nguyen (chroniqueuse et intervieweuse) et Pauline Claviere (Retour vers le futur, ou l'actu d'aujourd'hui expliquée par celle d'hier avec des archives).

Pour débuter cette saison, Ali Baddou reçoit :

Adrien QUATENNENS. Député France Insoumise du Nord.

Patrick COHEN. Pour sa première semaine à la matinale d’Europe 1.

François DURPAIRE. Historien spécialiste des Etats-Unis ; Alex Jones : le complotiste de Trump ?

Retour sur le film 120 battements par minute, avec Nahuel PEREZ BISCAYART, comédien. Arnaud VALOIS, comédien. Philippe MANGEOT, coscénariste et militant activiste.

