Les pièges à éviter lors des ventes à domicile : enquête diffusée sur M6.

Un Français sur cinq achète à domicile au moins une fois par an. Le secteur de la vente directe est en pleine expansion. Porte-à-porte, vente sur rendez-vous, vente en réunion... autant de méthodes de vente qui ont en commun de pénétrer chez les clients, dans le but de repartir avec un bon de commande signé.

Ce marché explose aujourd’hui, en croissance de 8% par an en France. A l'ère du tout-internet, elle met l'accent sur la proximité et la mise en scène du produit. Des atouts qui séduisent les client(e)s.

Aujourd’hui on est loin des réunions de grands-mères. On peut tout acheter, vins, sex-toys, matelas, ustensiles de cuisines, jouets etc., dans une ambiance conviviale souvent entre copines.

Ces vendeurs, aux méthodes bien rodées, vous proposent-ils toujours des produits vraiment intéressants ? Quels sont les pièges à éviter ? Vente forcée, prix exorbitants, les arnaques sont nombreuses. Certaines entreprises, parviennent à vous convaincre d’acheter des aspirateurs à 3.000 euros...Et d’autres vendent des matelas soi-disant révolutionnaires à plus de 10.000 € !

Crédit photo © Benjamin Decoin - M6.