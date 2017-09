Les premières minutes de l'épisode de Koh-Lanta diffusé ce vendredi soir sur TF1.

Dans l'archipel des Fidji, l'affrontement des générations continue ! Les aînés comme les jeunes veulent prouver qu'ils sont capables de surpasser l'autre équipe. Les jeunes connaissent leurs premières tensions alors que chez leurs aînés, les suspicions d'un aventurier agitent le camp.

Dans les deux tribus, la belle entente fait place aux doutes ! Marguerite, des Rouges, est soulagée d’avoir échappé de peu à l’élimination. C’est Delphine qui est partie la première de l’aventure et la première de la tribu des Rouges. Ce matin, la doyenne des Rouges a bien compris le message : ne pas rester à l’écart du groupe. Et du coup, Marguerite fait tout pour créer plus de lien et devient un peu plus bavarde...

Crédit photo © Philippe Leroux - ALP - TF1.