Réalisé par Bryan Singer, le très attendu Bohemian Rhapsody est en tournage.

Avec Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joe Mazzello et Lucy Boynton.

Découvrez les premières photos de Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury !

« Freddie Mercury avait une personnalité hors du commun et voir Rami se métamorphoser complétement confirme qu’il est le choix parfait pour ce rôle. Entre le sens de l’innovation du réalisateur Bryan Singer, le talent extraordinaire de Rami, et l’équipe incroyable que nous avons réunie, je ne pourrais pas être plus impatient de voir la remarquable histoire de Freddie Mercury et les chansons iconiques de Queen prendre vie. » Graham King, Producteur du film.