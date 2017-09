Les Reines du Shopping avec Mélanie, Maryline, Nadège, Victoire et Valérie.

Saison inédite de l'émission Les reines du shopping dès ce lundi 4 septembre à 16h10 sur M6 (Chasseurs d'appart étant proposé à 17h25).

Pour cette semaine de rentrée, les 5 prétendantes au titre de Reine du shopping sont :

- Mélanie, 28 ans, a beau être sûre d'elle et de ses choix, elle ouvrira la compétition de cette semaine sous le regard dubitatif de ses rivales et de Cristina Cordula. Cette jeune vendeuse de bijoux parviendra-t-elle à convaincre le showroom lors de son défilé ?

- Maryline, 48 ans, varoise au look sexy et coloré, se lancera dans son premier shopping parisien en talons aiguilles ! Peu habituée à porter des chemises, elle cherchera à accorder la pièce maîtresse du thème avec son style de fille du sud. Parviendra-t-elle à être sexy avec une chemise sans en faire trop ? -

Nadège, 35 ans, affectionne autant le look glam rock que le street wear. Si les chemises n'ont pas de secret pour cette jolie brune, être sexy est une autre paire de manches ! Nadège réussira-t-elle à séduire ses concurrentes et notre experte avec ses choix audacieux ?

- Victoire, 28 ans, baigne dans la mode grâce à son métier de bookeuse dans une agence de mannequins. Adopter une allure sexy n'aura pourtant rien d'évident pour Victoire, qui peinera à abandonner son style très bourgeoise girly. Son défilé parviendra-t-il à enthousiasmer ses rivales et Cristina ?

- Valérie, 40 ans, est la spécialiste des bonnes affaires au franc-parler redoutable. Très sûre d'elle pendant son shopping, elle ne manquera pas de chercher les bons plans dans les boutiques de la capitale…

Mélanie, Maryline, Nadège, Victoire et Valérie devront trouver le look idéal pour le thème « Sexy avec une chemise » avec un budget de 350 euros et pas un centime de plus !