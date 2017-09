Les retours de Touche pas à mon poste et Quotidien ce lundi soir.

Une semaine après C à vous, c'est la rentrée pour les deux divertissements qui se sont livrés une sacrée bataille la saison dernière en avant-soirée : Touche pas à mon poste et Quotidien.

Sur C8, dès 19h10 (seconde partie officiellement à 20h10) TPMP revient pour sa sixième saison "avec une nouvelle formule enrichie en contenu".

Parmi les nouveautés : Guillaume Genton et son zapping quotidien, Louis Morin pour son bloc-note ainsi que Kelly Vedovelli, chargée de l’ambiance musicale. Tom Villa rejoindra la bande dans une fiction quotidienne, Greg Guillotin proposera ses caméras cachées et Hakim Jemili ira aux contacts des téléspectateurs.

Cyril Hanouna sera au fil des numéros entouré de Jean-Luc Lemoine, Camille Combal, Valérie Benaim, Matthieu Delormeau, Benjamin Castaldi, Julien Courbet, Maxime Guény, Jean-Luc Lemoine, Emilie Lopez, Géraldine Maillet, Jean-Michel Maire, Isabelle Morini-Bosc, Gilles Verdez, Dominique Farrugia, Titoff, Rachid Arhab, Renaud Revel, Rokhaya Diallo, Christine Lentz, Pierre Ménès.

Présenté par Yann Barthès et produit par Bangumi, Quotidien revient à partir de 19h20 sur TMC. Jamel Debbouze et MC Solaar seront tous les deux sur le plateau pour la première de cette nouvelle saison. MC Solaar interprétera le premier single de son nouvel album : « Sonotone ». Les fidèles de ce rendez-vous retrouveront au fil des jours notamment Martin Weill, Julien Bellver, Vincent Dedienne, Eric et Quentin, Etienne Carbonnier, Nora Hamzawi, Hugo Clément, Marc Beaugé...