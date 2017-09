Les tubes italiens à l'honneur le 13 octobre sur France 3.

"Comme un air d'Italie". Un film documentaire de Pascal Forneri, proposé vendredi 13 octobre à 21 heures sur France 3.

Nous avons tous dans un recoin de la mémoire un air, une mélodie italienne qui a servi de bande son à un moment de notre vie. Mélodramatique, séduisant, touchant ou dansant, c’est un air qui tourne dans la tête et qui y reste. L’Italie, patrie du bel canto, de l’Opéra et des chansons traditionnelles, a aussi produit des dizaines de tubes intemporels, tous genres confondus.

D’ Adriano Celentano à Zucchero, en passant par Paolo Conte, Eros Ramazotti, Umberto Tozzi, Andrea Bocelli, Toto Cutugno, Angelo Branduardi, Lucio Battisti, Richard Cocciante ou Gigliola Cinquetti, de la musique d’ Ennio Morricone aux années disco et, quel est le point commun de toutes ces musiques populaires, si ce n’est un sens unique de la mélodie et du mélange. C’est une musique qui voyage, se mélange, séduit, nous touche. La musique italienne, chargée d’émotions simples et compréhensibles, est également associée à une imagerie qui fait rêver, un rythme de vie - la dolce vita.

Dans ce voyage en Italie musicale, au travers des tubes incontournables tous genres confondus, retour sur la grande histoire de la musique populaire italienne depuis qu’elle s’est exportée. De O sole mio - qui devient le premier « tube » phonographique grâce à l’interprétation de Caruso au début du XXème siècle, et qui fit de la chanson populaire napolitaine un véritable standard d’écriture, avec ses envolées mélodramatiques, ses ritournelles, son rythme, influençant la musique pop mondiale jusqu’à aujourd’hui - à Laura Pausini, ce film raconte l’histoire de ces mélodies qui sont devenus nôtres.

Le film de Pascal Forneri nous fait découvrir aussi que, depuis les yéyés jusqu’à la variété française des années 70, nos hit-parades sont nourris de compositions italiennes adaptées pour Dalida, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Joe Dassin ou que les succès du disco et des années 80 viennent souvent des studios de Rimini ou Florence…