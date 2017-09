Levothyrox, fiasco sur ordonnance : enquête diffusée dans Envoyé Spécial.

Un reportage de Perrine Bonnet, Wandrille Lanos, Guillaume Birot et Mathieu Mondoulet, diffusé jeudi 5 octobre lors du magazine Envoyé spécial sur France 2.

C’est un incroyable cafouillage de santé publique que des millions de patients ne comprennent toujours pas ! Le Levothyrox, qui régule chaque jour la thyroïde de 3 millions de personnes, a été remplacé par une nouvelle formule en mars dernier.

Seulement, les Français sont mal ou pas du tout informés. Très vite, des effets secondaires apparaissent chez les patients et les plateformes d'appel sont surchargées. Des plaintes sont déposées pour « tromperie » et « mise en danger de la vie d’autrui ». Et, coup de théâtre, le 15 septembre : sous la pression des malades, la ministre de la santé remet sur le marché l’ancienne formule, pour une durée provisoire.

Les équipes d'Envoyé spécial ont enquêté sur cet imbroglio sanitaire. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) ou encore le laboratoire Merck sont-ils responsables? Pourquoi la Belgique, qui a elle aussi lancé une nouvelle formule, n’a-t-elle pas connu de problème ?

Crédit photo © Nathalie Guyon.