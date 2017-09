Ligue des champions : soirées spéciales sur L'Equipe mardi et mercredi.

La Ligue des Champions, dont le trophée est le plus convoité par les clubs en Europe, fait son retour ce mardi. beIN Sports retransmet ce soir Glasgow - PSG tandis que Canal proposera Leipzig - Monaco mercredi.

De son côté, L'Equipe propose ce dispositif :

- Dès 17h45, Estelle Denis prend les commandes de la chaine en présence de nombreux chroniqueurs autour de la table. Au programme : présentation des rencontres et premiers débats qui animeront la soirée.

- À partir de 19h45, Olivier Ménard entouré de ses chroniqueurs - parmi lesquels Johan Micoud, Érik Bielderman ou Olivier Rouyer - donne les premières clés des matches à suivre.

- À 20h45, c’est Messaoud Benterki qui prend la main et encadre « la grande soirée ». Au menu, commentaires de match proposés par le trio Candice Rolland, Raphaël Sebaoun et le facétieux Yoann Riou, ainsi que le décryptage complet, les analyses et statistiques... Désormais, un coach et un arbitre intègrent la bande : Régis Brouard et Saïd Ennjimi seront aux côtés de Didier Roustan, Dave Appadoo et Pierre Nigay.

- À la mi-temps et dès la fin de la rencontre, place à Olivier Ménard : le grand débrief articulé autour de plusieurs thèmes chauds afin de tout savoir sur cette première journée. Pour recueillir les réactions, Carine Galli sera en direct de Glasgow mardi, et Julien Aliane de Leipzig, le mercredi.