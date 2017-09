À l’occasion du lancement de son deuxième album solo « Double Dutchess », Yann Barthès reçoit vendredi dans "Quotidien" Fergie (ex Black Eyed Peas) pour un entretien et un live.

Et pour rappel, à l’occasion de la sortie du film Détroit, Yann Barthès recevra ce jeudi soir John Boyega et Will Poulter. L'un a été révélé par Star Wars VII et l’autre par Le Monde de Narnia ou encore Le Labyrinthe.

Dès 19h20 sur TMC.