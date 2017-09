Macha Méril raconte dans un livre sa belle histoire avec Michel Legrand.

Très belle couverture pour le livre Michel et moi, écrit par la comédienne Macha Méril et paru il y a quelques jours. Publié par Albin Michel.

L'intéressée présente ainsi ce bouquin vendu autour de 15 euros :

« Je vous ai souvent parlé de mes libertés et de mes prisons. De mes soleils et de mes ombres. De mes fiertés et de mes doutes. De ce qui anime et de ce qui entrave la vie d’une femme de ma génération. Après toutes ces années, un éblouissement me saisit : la découverte de l’amour. Il porte un nom : Michel Legrand.

J’ai soixante-dix-sept ans, il en a quatre-vingt-cinq. Nous nous étions rencontrés en 1964, et étions tombés amoureux. Mais il était marié, moi sur le point de l’être. Le hasard nous a réunis, cinquante ans plus tard. Et l’amour a explosé, plus fort encore. Comme s’il nous attendait, tapi au fond de nous. Comme si tout ce que j’avais vécu jusqu’ici n’était qu’un apprentissage me permettant de mieux accueillir un si grand événement. Non, l’amour n’a pas d’âge. Ou peut-être se construit-il encore mieux quand on n’a plus vingt ans. »