Dans les colonnes du quotidien Le Parisien, interrogé par Benoît Daragon, l'animateur - producteur Matthieu Delormeau confirme sa participation à la nouvelle formule de Touche pas à mon poste ! sur C8.

Concernant son long silence - absent des plateaux et des réseaux sociaux de très longues semaines -, il dit avoir eu besoin de prendre du recul, de sortir de toute cette hystérie. "Après deux ans, j’étais épuisé. Cyril Hanouna m’a dit de prendre du temps pour savoir si j’avais envie de continuer."

A partir de lundi, Cyril va privilégier la bonne humeur, ajoute Matthieu Delormeau. "Je vais donc revenir, mais pas tous les jours pour essayer de garder de la fraîcheur".

Il dément rester faute d'avoir trouvé autre chose ailleurs. "Contrairement à ce que tout le monde croit, je n’ai pas fait le tour des chaînes. J’ai une boîte de production qui tourne bien. J’aurais pu trouver du travail ailleurs. Et j’ai bien géré mes douze années de télé, donc j’ai un peu d’argent de côté".

Concernant les relations avec Cyril Hanouna, Matthieu Delormeau juge que ce n’est pas toujours facile de bosser avec lui, de par son exigeance. "Parfois, on s’engueule. On ne s’en cache pas. Mais on a aussi des moments géniaux de complicité. Il est de bon conseil. Il me fait beaucoup progresser."

