MFP, filiale de production de France Télévisions, se félicite des récents succès de son label Dalva Productions.

Filiale de production de France Télévisions dirigée par Julien Verley et Laurence Schwob, MFP se félicite des récents succès de son label Dalva Productions (Delphine Wautier) et est fière de contribuer aux meilleures audiences de France 2 en prime time avec les inédits de sa collection Alex Hugo.

Les trois épisodes inédits de Alex Hugo (Les amant du levant, Sur la route et L’homme perdu), diffusés les 6, 13 et 20 septembre, ont permis à France 2 d’être leader sur les 3 soirées. L’épisode Alex Hugo – L’homme perdu a notamment atteint un record historique pour la série (5,3 millions de téléspectateurs pour 23% de PdA) et porte la chaîne à son plus haut niveau de l’année sur un mercredi soir (hors débat présidentiel du 3 mai 2017).

En moyenne sur les trois diffusions, Alex Hugo a rassemblé 5,1 millions de téléspectateurs pour 22,3% de part d’audience.

La fiction Prêtes à tout (réalisée par Thierry Petit, avec Anne Charrier, Malika del Sol, Julien Boisselier) a également rencontré un vif succès lors de sa présentation au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Elle a reçu le Prix de la meilleure interprétation féminine pour Anne Charrier, ainsi que le Prix Nouvelle-Aquitaine des lecteurs de Sud- Ouest.

Enfin, Dalva Productions a démarré mi-septembre le tournage de deux productions pour France 2 :

- Avec Salsa Productions (Caroline Lassa), Maman a tort, série 6 x 52’ adaptée du roman éponyme de Michel Bussi, réalisée par François Velle, avec notamment Anne Charrier et Pascal Elbé.

- l’épisode 11 de la série Alex Hugo, réalisé par Sylvie Ayme, avec Samuel le Bihan, Lionnel Astier, Mikaël Fitoussi, Maryline Canto, tourné dans la région PACA.