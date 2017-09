Sortie en milieu de semaine d'un livre écrit par celle que l'on retrouve chaque matin sur RFM Radio, Elodie Gossuin : Miss maman, le guide de la mère (im)parfaite.

Edité par La Martinière et vendu environ 19 euros.

L'ouvrage est présenté ainsi : "Dix ans après sa première grossesse, la Miss France Elodie Gossuin, maman de quatre enfants (deux fois des jumeaux !), nous livre son regard sur la maternité et le rôle de parent. Loin du discours normatif de la société, elle a choisi d'assumer ses imperfections et nous donne les clefs pour vivre l’arrivée d’un enfant dans la gaieté et sans appréhension."