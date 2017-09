Moteurs cachés dans les vélos des cyclistes professionnels : nouvelles révélations dans Stade 2.

Ce dimanche, lors du magazine Stade 2 diffusé dès 17h30 sur France 2.

Après les deux premiers épisodes de son enquête "Moteurs ça tourne" sur la problématique des moteurs cachés dans les vélos des cyclistes professionnels, Thierry Vildary propose, en partenariat avec la chaîne allemande ARD et le journal italien Corriere della Sera, un nouveau reportage remettant notamment en cause l'efficacité des contrôles effectués par l'Union Cycliste Internationale (UCI) dans le cadre de la lutte contre le dopage mécanique.

En janvier 2016, l'UCI avait annoncé la mise en place d’un nouveau test par résonance magnétique, via un programme spécifique et des tablettes, permettant de détecter les fraudes mécaniques et notamment les moteurs cachés dans les vélos, présentés dans les précédents épisodes de cette enquête. Cette nouvelle méthode de détection, préférée par l’UCI aux rayons X ou aux caméras thermiques, devait permettre de vérifier un vélo complet en moins d’une minute et était présentée comme l’arme absolue contre toutes tricheries.

Dans ce troisième épisode, Stade 2 va plus loin dans son enquête. Thierry Vildary est rejoint en Allemagne par Stefano Varjas, l'ingénieur hongrois inventeur du principe des moteurs électriques cachés dans les vélos, ainsi que par des scientifiques. Ensemble, ils démontrent les nombreuses limites de la détection magnétique et parfois même son inefficacité. Cette enquête dévoile également des images inédites du système de Stefano Varjas : la fameuse roue avec moteur intégré, tournant toute seule.

Crédit photo © Christophe Russeil - France 2.