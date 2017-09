Pour le quotidien Le Parisien, la chanteuse Nolwenn Leroy a accepté de revenir sur la polémique Laurent Baffie. Ce dernier ayant remonté légèrement la jupe de l'invitée de Salut les terriens.

Avec mon caractère bien trempé, si je m’étais sentie agressée, je me serais défendue et je lui aurais donné un coup de coude dans la figure, précise-t-elle, ajoutant qu'elle l'aurait fait avec n’importe qui d’autre. "Mais Laurent est effectivement un ami, on se connaît depuis quinze ans et il a toujours été bienveillant et respectueux avec moi. Et puis, quand on vient chez Ardisson, on sait à quoi on s’attend".

Nolwenn dit ne pas comprendre pourquoi cela prend de telles proportions, alors qu'elle a désamorcé le problème tout de suite. "Dans l’absolu, je com- prends de telles réactions, car c’est un combat qu’il faut mener, mais là c’est le mauvais exemple et Laurent la mauvaise personne à attaquer."

A la télé, s’il y a quelqu’un qui n’est pas misogyne et qui est intelligent, c’est bien Laurent, conclue Nolwenn Leroy. Ce dernier lui a depuis envoyé un bouquet de fleurs et un petit mot plein d’humour.