Nouveau jury de The Voice saison 7 : Zazie, Pagny et Mika rempilent, Obispo arrive.

Il a participé aux six premières saisons de The Voice, et il sera aussi de la partie pour la future saison 7. Florent is back, indique le compte twitter officiel de l'émission de TF1, à propos de Florent Pagny.

Idem pour Mika et Zazie

Un seul changement de coach : Pascal Obispo succède à M; Pokora.

"Avec ces 4 coachs, "The Voice" accueille une fois encore 4 Stars Incontournables de la Chanson Française et Internationale qui vont transmettre leur expérience et leur savoir-faire aux nouvelles Voix de demain. A eux 4, ils ont vendu plus de 70 millions de disques !" annonce TF1.