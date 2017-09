Nouvelle édition de SOS Villages sur MyTF1 et TF1, avec Jean-Pierre Pernaut.

Une bonne initiative, qui est de retour : lancement de la sixième édition de l’opération « SOS VILLAGES ».

Le Journal de 13H de TF1, présenté par Jean-Pierre Pernaut, et le site MYTF1 mettent à nouveau leurs forces en commun. L’objectif de cette initiative est toujours de participer à la redynamisation de l’économie locale et des liens sociaux en zone rurale, et donner un coup de pouce à toutes les initiatives de cession ou de création de commerces ou d'activités en régions, qu’elles viennent de particuliers ou de collectivités.

Depuis quelques jours, ,un site dédié à cette opération est ouvert sur MYTF1. Tous ceux qui souhaitent céder une activité et ne trouvent pas de repreneur peuvent déposer leurs annonces, consultables par les internautes. Celles-ci sont au préalable vérifiées par les équipes de MYTF1 avant leur mise en ligne sur le site et sur l'appli mobile. Parallèlement, Jean-Pierre Pernaut proposera régulièrement dans son JT des sujets liés à cette opération.

L'an dernier, plus de 2500 annonces avaient été déposées.

Du lundi 9 au vendredi 13 octobre , page spéciale quotidienne dans le JT de 13H, avec la journaliste Dominique Lagrou-Sempère : des témoignages, des exemples concrets, des retours d’expérience positifs ou négatifs seront présentés mais aussi plein d'infos pratiques sur les formations, les subventions, les aides existantes et les pièges à éviter. Après cette semaine spéciale, le JT de 13H continuera régulièrement à revenir sur différentes intiatives liées à cette opération.