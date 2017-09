Nouvelle édition du concours TFou d'animation.

La SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) et TFOU, le module jeunesse de TF1, sont partenaires pour une 4ème édition du concours de talents TFOU d’ANIMATION.

Les participants pourront déployer leur créativité sur une nouvelle thématique citoyenne : « être capable de penser et agir par soi-même ». Ils devront écrire un scénario pour un film d’une minute trente secondes maximum, à l’attention des 6-10 ans, racontant une histoire forte, impliquant des héros incarnés et permettant l’identification, valorisant l’esprit critique et visant à sensibiliser les enfants à leur autonomie de pensée, d’idées et de valeurs dans leur quotidien (à l’école, en famille, en colo, au parc…) pour devenir acteurs de leur citoyenneté.

Pour illustrer ce thème, un slogan « Ecoute ton cœur, pas la rumeur ».

Le scénario gagnant sera choisi par un jury composé de professionnels de TFOU et de la SACD, ainsi que des partenaires du concours.

Plusieurs critères seront déterminants : qualités scénaristiques, respect du public ciblé, traitement original en lien avec la thématique et avec le ton résolument facétieux, drôle et optimiste de la case jeunesse TFOU.

La remise du prix se déroulera jeudi 14 décembre 2017 à la Maison des Auteurs de la SACD à Paris. Le vainqueur recevra un prix d’une valeur de 2000 euros. La production du film débutera en janvier 2018 et sera financée, à hauteur de 15 000 euros, conjointement par le groupe TF1 et la SACD. Le film lauréat sera révélé sur TFOU et dans l’écosystème de la chaîne avant l’été 2018.

Toutes les modalités de participation au concours et le règlement :