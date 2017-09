Nouvelle saison de de Ça balance à Paris dès le 14 octobre.

Dès le samedi 14 octobre à 19h49 sur la chaîne Paris Première, nouvelle saison du magazine culturel Ça balance à Paris.

Eric Naulleau sera accompagné tout au long de ces prochains mois par Anaïs Bouton, Hubert Artus, Sophie Coste, Christophe Bourseiller, Thierry Chèze, Thomas Hervé, Mazarine Pingeot, Arnaud Viviant, Xavier Leherpeur, Alexandra Alévêque et Marie-Aldine Girard...

La recette reste la même, précise le diffuseur : films, livres, expos, théâtre... toute l'actualité culturelle est passée au crible.

Cette saison une nouvelle chroniqueuse vient s'essayer au jeu de la critique : Marie-Aldine Girard, journaliste et auteure. Autre nouveauté, Éric Naulleau recevra des invités pour des entretiens en tête-à-tête. L'occasion de revenir sur leurs parcours et d'en savoir plus sur leurs goûts culturels...

Crédit photo © Denis Rouvre - Paris Première.