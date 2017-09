Nouvelle saison du Meilleur pâtissier sur M6 dès le 17 octobre.

Dans les jardins du château de Montfort l’Amaury, 12 nouveaux pâtissiers amateurs font leurs premiers pas dans cette sixième édition du meilleur pâtissier, prêts à montrer l’étendue de leurs talents en réalisant leurs plus beaux gâteaux dans l’espoir de devenir le meilleur pâtissier 2017 !

Les pâtissiers tenteront de séduire le Chef étoilé et préféré des Français, Cyril Lignac, et l’incontournable blogueuse et auteure de livres de cuisine, Mercotte, toujours aussi exigeante. Le jury les aidera, comme chaque année, à parfaire leur technique et développer leur créativité.

Au travers de thèmes inédits comme “Viva Italia”, “Douce France” ou encore “Le jardin extraordinaire”, les pâtissiers amateurs devront rivaliser d’imagination. D’autres thèmes les surprendront également puisqu’ils devront réaliser des gâteaux meringués, ensorcelés ou encore renversés... Même les thèmes plus classiques leur demanderont beaucoup de créativité avec les gâteaux d’enfance, les biscuits ou encore le tout choco !