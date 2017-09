Odile Vuillemin et Richard Berry vedettes d'un téléfilm policier inédit ce soir sur France 3.

Face principalement à The Voice Kids et Les copains d'abord en Bretagne, diffusion à 21 heures ce samedi du téléfilm inédit Les crimes silencieux. Une fiction policière avec le duo vedette Richard Berry - Odile Vuillemin.

Quand Levin, un notable de la région, est retrouvé pendu dans un musée lui appartenant, les soupçons se tournent très vite vers son épouse et l’amant de cette dernière — liaison affichée et encouragée par feu son mari. Drôle de triangle amoureux qui étonne également la capitaine Tess Borski (Odile Vuillemin) et le commissaire François Dubois (Richard Berry), qui supervise l’enquête.

Les amants n’en restent pas moins suspects pour Dubois, qui marche aux statistiques — les coupables faisant souvent partie de l’entourage immédiat de la victime. Les enquêteurs redoublent de soupçons devant ces amants fébriles. Pourtant, ils n’avaient aucun intérêt à tuer le mari, une ordure bien sous tous les rapports, qui leur avait proposé des avantages en nature en contrepartie de ce ménage à trois. Plus ils avancent dans leurs investigations, plus Borski et Dubois se rendent compte qu’ils vont devoir bousculer les consciences et démystifier l’histoire de la région. En effet, la richesse de Levin, intrinsèquement liée à ce territoire, a été bâtie de manière suspecte.

Réalisé par Frédéric Berthe.

Scénario, adaptation et dialogues de Philippe Isard.