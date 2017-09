On n'est pas couché ce samedi avec Jean-Michel Blanquer, Henri Leclerc, Lartiste...

Après un grand nombre d'émissions best of en juillet et août, retour des inédits du talk On n'est aps couché. Première de la saison ce week-end, samedi 02 septembre 2017 à 23h10.

Laurent Ruquier, entouré de Christine Angot et Yann Moix, reçoit :

Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'éducation nationale.

Emmanuel BRAULT pour son livre « Les Peaux rouges » aux éditions Grasset.

Henri LECLERC pour l'ouvrage « La parole et l’action » aux éditions Fayard.

Saphia AZZEDDINE présente pour « Sa mère » paru aux éditions Stock.

Mathieu AMALRIC & Jeanne BALIBAR : promo du film « Barbara ».

Nolwenn LEROY : Album « Gemme » chez Universal.

LARTISTE : Album : « Clandestino » chez Because Music.

