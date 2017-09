Ouessant, Groix, Sein, Quéménès à l'honneur le 2 octobre dans Thalassa.

Pour la première émission de la saison, lundi 2 octobre à 21 heures sur France 3, Thalassa met le cap à l’Ouest, à la rencontre de celles et ceux qui vivent à Ouessant, Sein, Groix et Quéménès, au large de la Bretagne.

Un rendez-vous présenté par Fanny Agostini.

Parmi les reportages :

« Quéménès, l'île des Robinsons » : Il y a 10 ans, Soizic et David, jeunes mariés, débarquaient sur un petit bout de terre posé au beau milieu de la mer d’Iroise. Sans eau courante ni électricité, l’îlot de Quéménès ne comptait alors que quelques vieux bâtiments de ferme, lointains vestiges d’une activité passée. Le Conservatoire du Littoral, propriétaire du lieu, leur a confié une mission : redonner vie à la nature, récolter, élever des animaux, et accueillir du public en chambres d’hôtes. Pendant toutes ces années Thalassa a suivi leurs efforts et partagé leur vie à de multiples reprises, aujourd’hui ils nous réservent une grande surprise !

« Ouessant, Ondine par tous temps » : Ondine Morin est l’une des figures d’Ouessant, l’île la plus à l’ouest du Finistère, terre sauvage ancrée à 20 km du continent. Pionnière, cette trentenaire est l’une des premières à avoir décidé de rester vivre sur son île natale. Chaque jour elle en savoure le plaisir et en mesure… le prix. En mer, elle a décidé de se lancer dans la pêche au milieu des courants les plus puissants d’Europe. Un défi aussi excitant qu’exigeant ! A terre, elle est aussi devenue la première guide-conférencière de son île qu’elle « raconte » en toutes saisons à des centaines de touristes.

« Sein, les nouveaux résistants » : Dernier pêcheur en activité, François Spinec est un peu « l’éminence verte » de l'ile de Sein. Verbe haut et sensibilité à fleur de peau, il dénonce toutes les aberrations qui font le quotidien de sa terre natale. A commencer par l’approvisionnement en énergie : à Sein, comme dans la plupart des îles françaises, l'électricité provient d'une centrale à fioul, procédé extrêmement coûteux et très préjudiciable à l’environnement. Avec d’autres Sénans il a créé I.D.S.E. (Ile De Sein Energies) afin de lancer la transition énergétique déjà réalisée dans d'autres îles européennes (Samsoe au Danemark, Hierro aux Canaries, Eigg en Ecosse). L’idée fait son chemin et, en attendant d’aboutir, François peut rêver d'hydroliennes, d'éoliennes et de toits solaires qui rendront Sein totalement verte et propre...

« Groix, une île en famille » : Biologiste marin, Erwan Tonnerre n’imaginait pas vivre ailleurs qu’à Groix, son île natale, à 45 minutes de Lorient. Cette vie insulaire, proche de la nature et loin du stress, il l’a offerte à ses trois filles. Professionnellement Erwan s’est lancé dans un élevage original et complexe : les ormeaux. Des coquillages de luxe, très fragiles et vendus très chers, qu’il élève à l’abri de la lumière, avec d’infinies précautions… Son quotidien ne s’arrête pas là, avec Agnès son épouse ils vivent des journées longues et intenses : restaurant de fruits de mer, brasserie, vente de coquillages, ils sont au cœur de la vie « Groisillonne ». Un dynamisme communicatif, les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus nombreux et font de Groix l’île qui monte !

Crédit photo © Anne-Corinne Moraine.