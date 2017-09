Ouverture des inscriptions du Grand casting étudiant des Grandes Gueules.

La semaine prochaine, le lundi 11 septembre, Alain Marschall, Olivier Truchot et les « Grandes Gueules » ouvrent officiellement les inscriptions de la première édition du « GRAND CASTING ÉTUDIANT » !

Les étudiants, âgés entre 18 et 25 ans, sont invités à envoyer leur candidature pour devenir la nouvelle « Grande Gueule » du show.

Du lundi 11 au vendredi 22 septembre 2017, les auditeurs/téléspectateurs envoient leur vidéo à l’équipe des « Grandes Gueules » via le site RMC.fr. Dans une vidéo de 3 minutes, ils se présentent, défendent leur point de vue sur l’un des 3 thèmes proposés et expliquent en quoi ils incarnent une « Grande Gueule ».

Le lundi 2 octobre, les 5 étudiants retenus par le jury RMC sont annoncés à l’antenne de RMC et Numéro 23.

La semaine du 2 au 6 octobre, chaque jour, un étudiant est invité à prendre la place d’une « Grande Gueule », en direct de 10h à 13h sur RMC et sur Numéro 23, pour participer à l’intégralité du show. L’occasion unique pour eux de confronter leurs points de vue et de convaincre les « Grandes Gueules » et les auditeurs/téléspectateurs. Ces derniers sont invités à donner leur avis sur les réseaux sociaux et à réagir à propos des performances des candidats via #CastingGGEtudiant

Le lundi 9 octobre, suite aux délibérations, la nouvelle « Grande Gueule étudiante » sera dévoilée en direct par Alain Marschall et Olivier Truchot sur RMC et Numéro 23.