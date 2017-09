Parution du livre Patrick Drahi, l’ogre des networks…

Parution ce mois d'octobre du livre Patrick Drahi, l’ogre des networks. Ecrit par Elsa Bembaron et édité par L'Archipel.

Cette biographie, la première consacrée au plus mystérieux des magnats des networks et de la presse, dévoile, est-il annoncé, les méthodes de négociation et de gestion de ce patron dont l’ambition non dissimulée est de devenir, bientôt, le leader mondial des télécoms, des contenus et de la publicité.

"Avec un patrimoine estimé à 11 milliards d’euros, il est à présent la cinquième fortune de France. Il y a quelques années, son nom n’était connu que d’une poignée d’initiés. Aujourd’hui, pas une semaine ne passe sans que sa holding Altice s’illustre par un coup d’éclat : rachat de droits sportifs, d’entreprises françaises ou étrangères… SFR, Virgin Mobile, Libération, le groupe Express/Expansion, BFMTV, RMC, Suddenlink, Portugal Telecom, Cablevision aux États-Unis : la liste de ses actifs ne cesse de s’allonger. Pourtant, Patrick Drahi n’est ni un héritier comme Martin Bouygues, ni un inventeur comme Xavier Niel. Parti de rien, il est à la tête d’un groupe qui pèse 40 milliards – et cumule 51 milliards d’euros de dettes. Comment ce polytechnicien, né au Maroc de parents professeurs de mathématiques, est-il devenu l’un des hommes les plus influents de France ? Comment a-t-il bâti son empire ? Son modèle est-il viable ? Jusqu’où sa soif de puissance le mènera-t-elle ?"