Personnel insuffisant, rationnements : Enquête sur les maisons de retraite le 19 octobre sur France 3.

Une enquête de Xavier Deleu, produite par Cat & Cie, à découvrir le jeudi 19 octobre sur France 3 : Maisons de retraite, les secrets d'un gros business.

Sujet du magazine d'investigation Pièces à conviction, diffusé à...23h25...

Plus rentables que les hypermarchés, les maisons de retraite sont aujourd’hui un Eldorado : le marché pèse entre 25 et 30 milliards d’euros. Il faut dire que la demande est constante, voire grandissante : chaque année plus de 600 000 Français passent en moyenne les 3 dernières années de leur vie dans les Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes, les Ehpad.

Près du quart des Ehpad sont des entreprises privées à but lucratif et sont gérées par de grands groupes. Leurs tarifs oscillent entre 2000 et 5000 euros par mois. Leurs publicités promettent des conditions de vie très confortables, dignes des meilleurs hôtels.

L’enquête révèle une autre réalité : personnel insuffisant, suroccupation des établissements, rationnement de la nourriture et des produits d’hygiène, certains groupes multiplient les économies souvent sordides et les pratiques illégales.

Pourtant ces maisons de retraite sont aussi financées par de l’argent public, mais l’Etat a le plus grand mal à contrôler ce qu’il se passe derrière leurs murs. De Dôle dans le Jura, où les aides-soignantes ont mené la plus longue grève de l’histoire, à Marseille, où les économies réalisées par une maison de retraite mettent en danger la vie des résidents, en passant par Toulouse ou la région parisienne, Pièces à conviction lève le voile sur les secrets d’un des business les plus profitables de France.

L'enquête sera suivie d'un débat mené par Virna Sacchi.

