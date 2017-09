Portrait de Laurent Gerra le vendredi 6 octobre sur France 3.

Vendredi 6 octobre à 21 heures sur France 3, diffusion du documentaire « Laurent Gerra, le miroir de son époque ».

L'humoriste a accepté de commenter et de décrypter son œuvre en mettant en parallèle chacune de ses imitations avec les événements politiques et sociaux dans lesquels il a puisé son inspiration depuis ses débuts pour nous faire rire. Chacun de ses sketches et chacune de ses imitations sont mis en perspective avec la réalité, grâce à des archives originales de ses victimes les plus célèbres et décrypté sans langue de bois par l’humoriste.

Laurent GERRA a également accepté d’être confronté aux commentaires et à l’analyse de celles et ceux qu’il a dépeints et imités depuis ses débuts : Jack LANG, Michel DRUCKER, Jean LASSALLE, Serge LAMA, Philippe CHEVALLIER, Régis LASPALES, Stéphane BERN, Pierre BELLEMARE, Claude SERILLON…

Ses collaborateurs et ses proches apportent également leur témoignage et dévoilent les secrets de ses sketches les plus drôles : Bernard MABILLE, BENABAR, Laurence FERRARI, Thierry FREMAUX, Régis MAILHOT, Thierry SUC, Jean-Jacques PERONI, Julien COURBET, Vincent PARIZOT et beaucoup d’autres.

Le documentaire propose de découvrir en exclusivité plusieurs extraits inédits du nouveau spectacle de Laurent Gerra créé spécialement pour ses cinquante ans.

Productions : Carson Prod / Franck Saurat Productions.

Crédit photo © Nathalie Guyon.