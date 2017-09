Portrait inédit de Vincent Lindon le 15 octobre dans Un jour / Un destin.

Numéro inédit du magazine Un jour / Un destin le dimanche 15 octobre sur France 2, avec la programmation à 22h55 du document Vincent Lindon, mouvement perpétuel.

Un film de François Tribolet, avec Erwan L’Éléouet et Fabien Boucheseiche, présenté par Laurent Delahousse.

Maître-nageur solidaire des migrants, chirurgien, magistrat, vigile confronté à la détresse sociale, Vincent Lindon a incarné au cinéma des êtres dont il s’est nourri et à qui il a donné vie en y mettant beaucoup de lui-même, de sa fougue, de ses colères, de son intuition et de sa sensibilité. C’est avec ce souci du naturel, ce sens du détail et cette obsession de la vérité, que l’acteur a réussi à faire corps avec ses personnages, à exprimer leurs émotions et à imposer sa singularité.

Comment ce fils de bourgeois, comme il se définit lui-même, est-il arrivé dans ce métier ? En quoi ses parents ont-ils été déterminants dans son parcours ? Enfin, de quelle manière a-t-il fait de sa seule envie et de son besoin de reconnaissance un moteur puissant pour décrocher ce qui lui paraissait inaccessible ?

Les équipes d’Un jour / un destin ont interrogé ses proches pour retracer le parcours intime et artistique d’un homme tourmenté et imprévisible.

Crédit photo © Decoin - Gamma.