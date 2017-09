Première bande-annonce du film d'animation Mary et la fleur de la sorcière, de Hiromasa Yonebayashi.

Découvrez le teaser du film d'animation Mary et la fleur de la sorcière.

Premier long métrage du Studio Ponoc.

Un film de Hiromasa Yonebayashi.

En salles en février 2018.

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grande-tante dans le village de Redmanor. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit…