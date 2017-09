Quand je serai grande, je te tuerai : le 9 octobre sur TF1, avec Laëtitia Milot.

Téléfilm inédit lundi 9 octobre à 21 heures sur TF1 : Quand je serai grande, je te tuerai.

Réalisé par Jean-Christophe Delpias.

D’après un scenario original de Chris Lang.

Adaptation et Dialogues Delphine Labouret et Didier Le Pecheur.

Avec : Laëtitia Milot (Jeanne), Marie-Anne Chazel (Alice), Antoine Duléry (Alexandre) , Fleur Geffrier, Lionnel Astier, Nicolas Gob, Samy Gharbi.

6 ans, Jeanne assiste au meurtre de sa mère. Vingt-cinq ans plus tard, elle a tout d’une femme accomplie : maman d’une petite Lucille, elle dirige avec son mari une ferme ostréicole. Elle va bien. Mais alors qu’elle se rend à l'hôpital pour une visite de routine, elle croise Alexandre, un médecin bien sous tous rapports. Pour Jeanne, c'est le choc : elle est persuadée qu'elle a devant elle l'assassin de sa mère. Elle tente de prévenir la police, mais vingt-cinq ans après les faits, plus personne ne veut la croire... Plus personne, à part Alice, une flic à une semaine de la retraite.

Crédit photo © Julien Cauvin - Vema Prod - TF1