Le parcours et les chars de la Techno Parade 2017 ce samedi à Paris.

Un ciel dominé par le soleil, une température douce pour la saison, c’est ce qui attend samedi 23 septembre les dizaines de milliers de participants à la traditionnelle Techno Parade parisienne.

Le rendez-vous est donné à midi Quai François Mitterrand. Direction place de la Nation en passant par Quai de Mégisserie, Quai de Gesvres, Quai des Célestins, Boulevard Morland, Quai de la Rapée, Boulevard Diderot.

Cette 19ème édition, où la Colombie est invitée d’honneur, rassemblera environ une soixantaine d’artistes.

Une manifestation festive qui reste militante : l’organisateur Technopol dénonce les annulations injustifiées d’événements et le manque de transparence dans la répartition des droits d’auteurs des artistes électro.

Les chars :

- Bogota Club. Line up : Sebass, Brain, Sonico, Julio Victoria, Dani Boom…

- Haribo Pik. Avec notamment Arno Cost, Mathieu Bouthier, Tristan Garner…

- Festimove accueillera de nombreux artistes neerlandais dont Angerfist.

- Le Char Breton.

- Le navire Ensta.

- We are Tunisia, Sound of Carthage.

- Rock the Beat 6, où flottera un air de Rio.

- NRJ avec DJs résidents de NRJ Extravadance.

- Hardpulz. Line up : Audiofreq, Regain, The Pitcher, The outside Agency, Neroz, Jones, Son, Iridium, Meggido, Insuspect, Dario, The Frenchy.

- Urban Warrior, avec Mme Kim, Karl Phaulix et Phil Paxton.