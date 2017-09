Qui a été éliminé de Secret Story hier ? Découvrez la réaction de la sortante (vidéo).

Grandes difficultés ce mois de septembre pour Secret Story sur NT1 : des quotidiennes qui ont bien du mal à attirer plus de 400.000 téléspectateurs et des Prime qui ne parviennent pas à dépasser le demi-million de fidèles.

Christophe Beaugrand était aux commandes de l'hebdo diffusée hier, jeudi 21 septembre, et une candidate a quitté le jeu en fin d'émission. Julie et l'aînée Tanya - candidate la plus âgée toutes éditions confondues - étaient nominées.

Out Julie.

Ce que la prod avait notamment prévu hier soir :

"Depuis les images que Laura a découvert la semaine dernière, le torchon brûle avec Barbara. Laura sera-t-elle prête à tous les sacrifices pour se venger de sa rivale ?

Toute la semaine Tanya et Alain, les faux amoureux transis, ont simulé leur rupture. S'ils ont été plus crédibles que jamais dans le dernier acte de leur mission, ce soir ils vont devoir révéler aux habitants, toute la supercherie qui se joue depuis plusieurs semaines. Comment réagiront ces derniers lorsqu'ils découvriront qu'ils ont été trompés?

Depuis le départ de Charles, Julie n'arrive pas à surmonter sa peine, et pour ne rien arranger, Bryan bien décidé à trouver son secret, la traque sans relâche. Après avoir perdu l'homme qu'elle aimait, Julie est-elle également sur le point de perdre son secret ? Julie ne sera pas au bout de ses surprises, Charles a des révélations à lui faire. Qui osera se sacrifier pour lui permettre de les entendre ?"